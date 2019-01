Conversazioni atomiche: una commedia on the road sulla fisica in Italia

Il 17, 18 e 19 gennaio arriva al cinema MPX MULTISALA PIO X di Padova Conversazioni atomiche, una commedia scientifica dichiaratamente divulgativa che accompagna gli spettatori dentro i laboratori di ricerca più all’avanguardia in Italia, il nuovo film documentario di Felice Farina, prodotto da Istituto Luce Cinecittà e co-distribuito da Luce e Nina Film. Un film del tutto inusuale nel panorama produttivo italiano. Un documentario, con la struttura del road movie, lo spirito della commedia, gag di situazione da buddy movie, una sceneggiatura da film di conversazione e tantissimi tuffi in strepitose immagini di realtà e del passato, Conversazioni atomiche ha per protagonista un personaggio davvero rarissimo nel nostro cinema d’autore: la Scienza.

Le proiezioni in sala saranno accompagnate da fisici dell’INFN e dell’Università di Padova: Luca Taffarello (17 Gennaio, ore 18.45), Franco Simonetto (17 Gennaio, ore 21.00), dal regista Felice Farina e dai fisici Enrico Conti e Michele Michelotto (18 Gennaio, ore 21.00).

Il nuovo film di Farina – rara personalità di regista cinematografico appassionato e versato negli studi scientifici e soprattutto nella fisica – è accompagnato nelle diverse proiezioni, oltre che dal regista e dal cosceneggiatore Nicholas Di Valerio, da alcuni ricercatori dell’INFN – l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per creare un piccolo evento nell’evento: un dibattito con il pubblico in platea sui temi e luoghi toccati dal film, e sugli aspetti più attuali e appassionanti della ricerca scientifica italiana.

«Per l’INFN è un piacere accompagnare Conversazioni Atomiche nelle sale cinematografiche e nelle scuole. Questo documentario costituisce una opportunità di conoscere alcuni aspetti della ricerca italiana di punta e di incontrare da vicino le ricerche che si svolgono in alcuni dei nostri laboratori nazionali di fisica», commenta Giorgio Chiarelli, responsabile del Comitato per il Coordinamento per la Terza Missione dell’INFN. «L’utilizzo di filmati d’epoca, spesso rari o inediti, permette anche di capire quanto l’eccellenza italiana in queste aree sia il frutto di investimenti di lungo corso. Ci auguriamo che le presentazioni in sala siano altrettante occasioni di conversazione tra il pubblico ed i ricercatori».

Inoltre per il suo alto valore didattico e culturale, Conversazioni atomiche è proposto anche alle scuole di tutta Italia fino al termine di questo anno scolastico 2018/2019, per matinées nei cinema con biglietto ridotto per i ragazzi.

Già applaudito in importanti Festival di settore – e alla presenza di platee di specialisti – come il Festival della Scienza di Genova e il Trieste Science + Fiction Festival, Conversazione atomiche è una commedia scientifica dichiaratamente divulgativa che accompagna gli spettatori dentro i laboratori di ricerca più di avanguardia in Italia.

«Conversazioni Atomiche è una dichiarazione d’amore accorata e leggera alla scienza italiana, proposta in un’inusuale forma che fonde la commedia con il documentario». Così il regista Felice Farina descrive il docu-film con cui esplora le nuove frontiere della fisica attraverso la voce di importanti ricercatori e ricercatrici. «Il film – spiega – è una sorta di road movie nel quale mi affianca riluttante Nicholas Di Valerio nei panni del cine‐operatore-cavia di una sfida donchisciottesca: rendere comprensibili e affascinanti argomenti come la gravità einsteiniana e la meccanica quantistica anche a chi è convinto di non capirne un accidente o, peggio, di non averne alcun bisogno».

