Corsa alla Luna: bando ESA per innovazioni utili all’esplorazione spaziale

Il Vecchio Continente si prepara alla corsa per la Luna: l’Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato il bando Metalysis-ESA Grand Challenge, che prevede un premio di 500mila euro per le innovazioni utili all’esplorazione spaziale.

L’obiettivo è incoraggiare le aziende europee a sviluppare tecnologie per costruire basi lunari a partire dai materiali presenti sul satellite, cruciali per contenere i costi delle future missioni umane sulla Luna, trampolino di lancio verso Marte.

L’iniziativa ESA fa parte dell’impegno dell’Agenzia Spazio 4.0 per le competizioni che creano nuovi imprenditori europei e start-up basate sull’innovazione.