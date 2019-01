DL “Semplificazioni”, Confagricoltura: “Inspiegabile lo stralcio dei provvedimenti per Xylella e Puglia”

“Si è persa un’occasione per semplificare veramente”. Così il presidente di Confagricoltura commenta il decreto legge “Semplificazioni” all’esame dell’aula del Senato. “Doveva essere un provvedimento che serviva alle imprese per migliorare e superare norme che appesantiscono inutilmente le incombenze delle aziende – si spiega in una nota – ma per l’agricoltura i risultati raggiunti sono veramente limitati.

Etichettatura e snellimento della denuncia aziendale rappresentano un risultato importante, ma tante possibili semplificazioni non sono state prese in considerazione. Inspiegabile lo stralcio delle previsioni normative per la Xylella e per le aziende agricole pugliesi colpite dalle gelate.

Le aziende del comparto olivicolo pugliese attendevano con fiducia l’emendamento che è stato stralciato, che sarebbe servito ad alleviarne le difficoltà. Senza il decreto, il rischio per moltissimi imprenditori che aspettavano la sospensione delle cambiali agrarie e lo slittamento delle rate dei mutui è di un conseguente peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie.”