Domenica ecologica a Roma: 185 violazioni stamattina

Ben 185 le violazioni al blocco della circolazione per la “domenica ecologica” riscontrate stamattina a Roma: lo rende noto la polizia locale.

Dalle 7.30 alle 12.30 sono state effettuate oltre 1300 verifiche sui veicoli in circolazione.

I controlli proseguiranno anche nella fascia oraria pomeridiana, dalle 16:30 alle 20:30.

Il divieto di circolazione è totale per i veicoli con motore “endotermico” (benzina e diesel) all’interno della nella “Fascia Verde” del PGTU. La limitazione è estesa anche agli autoveicoli diesel Euro 6.