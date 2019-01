La perfezione con DSHARP e ALMA: “catturati” 20 spettacolari dischi protoplanetari

L’immagine della settimana di ESO mostra 20 spettacolari dischi protoplanetari catturati dal primo grande programma di ALMA, noto come DSHARP (Disk Substructures at High Angular Resolution Project). In uno sforzo di osservazioni mirate che includono ore di dati raccolti nell’arco di diversi mesi, i ricercatori hanno osservato 20 dischi protoplanetari vicini per saperne di più sulle prime fasi della formazione dei pianeti e la quantità impressionante di dati del progetto è stata appena pubblicata.

Si pensava da tanto che i sistemi planetari hanno probabilmente la loro origine nei cosiddetti dischi protoplanetari: cerchi compressi, spirali o ellissi di gas e polvere, che si formano attorno alle protostelle nelle prime fasi del loro sviluppo. Il processo mediante il quale i pianeti emergono da questi dischi diffusi, tuttavia, non è ben compreso. È particolarmente difficile comprendere le primissime fasi della loro evoluzione – quando la polvere all’interno di un disco si unisce in planetesimi e si formano i semi dei pianeti.

Gli astronomi sanno che la prima fase di crescita di un pianeta, dai singoli grani a un corpo di pochi chilometri, deve avvenire rapidamente in termini astronomici, ma la mancanza di dati osservativi ha reso difficile capire la fisica di questa crescita. Fortunatamente, questo è cambiato di recente con l’apertura di nuovi telescopi come ALMA.

Alla fine, gli astronomi sperano di essere in grado di prevedere con precisione quale tipo di sistema planetario si evolverà da un particolare disco. Il programma DSHARP ci fa compiere un passo verso questo obiettivo fornendo una visione dettagliata delle sottostrutture (i vari cerchi e spirali scuri e chiari che puoi vedere in ogni disco) – aiutandoci a capire il loro significato. La storia continua la prossima settimana – questa è la prima puntata di un trio di foto della settimana che approfondirà le recenti scoperte fatte da DSHARP.