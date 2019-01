Ebola, caso sospetto in Svezia: una persona ricoverata

Le autorità sanitarie di Uppsala, a circa 70 km da Stoccolma, hanno reso noto che una persona è stata ricoverata in ospedale per un sospetto caso di Ebola: “Gli esiti dei test arriveranno probabilmente questo pomeriggio. A questo stadio è solo un sospetto, sono possibili anche altre malattie“.

Il paziente è ricoverato alla clinica per malattie infettive dello Uppsala University Hospital, ed è in isolamento.