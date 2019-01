Il 21 Gennaio non perdetevi lo spettacolo dell’eclissi della Superluna di sangue: ecco cosa succederà [INFO e VIDEO]

Il 21 gennaio si verificheranno un’eclissi lunare totale e una Superluna per uno spettacolo congiunto davvero mozzafiato. La luna, la Terra e il sole si allineeranno per l’unica eclissi totale di quest’anno e anche del prossimo. Allo stesso tempo, la luna sarà al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra, e apparirà leggermente più grande e più luminosa del solito in ciò che viene definito una Superluna.

“Questa è particolarmente bella. Non è solo una Superluna e un’eclissi totale, ma l’eclissi totale dura anche molto. È circa un’ora”, ha dichiarato l’astrofisico Patrick Hartigian della Rice University. L’intera eclissi, inclusa la fase parziale, durerà circa 3 ore. Inizierà tutto con la fase parziale intorno alle 04:33 (ora italiana) del 21 gennaio. In questa fase, l’ombra della Terra inizierà a ricoprire la luna, come potrete vedere nel video esplicativo in fondo all’articolo. La totalità, ossia quando l’ombra della Terra ricopre completamente la luna, durerà 1 ora e 2 minuti, iniziando alle 05:41 alle 06:43. Se il cielo è sereno, l’intera eclissi sarà visibile in Nord e Sud America, così come in Groenlandia, Islanda, Irlanda, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Portogallo e le coste spagnole e francesi. Il resto dell’Europa così come l’Africa avranno solo una vista parziale prima che la luna tramonti, ma riusciranno comunque a vedere la fase totale. Asia, Australia e Nuova Zelanda non saranno fortunate abbastanza da poter ammirare lo spettacolo, ma almeno lo scorso anno hanno potuto assistere a due eclissi lunari totali. La buona notizia è che per godersi lo spettacolo non ci sarà bisogno di alcuna attrezzatura speciale, se non i vostri occhi e tanta passione.

Durante la totalità, la luna apparirà rossa a causa della rifrazione della luce solare dall’atmosfera della Terra. Ecco perché un’eclissi di luna è spesso definita Luna di sangue. A gennaio, la luna piena è nota anche come Luna del lupo o Luna del grande spirito. Ecco perché l’eclissi di lunedì 21 può essere definita come una Superluna di sangue. La prossima eclissi lunare totale si verificherà solo a maggio 2021. Per quanto riguarda le Superlune piene, quella del 21 gennaio sarà la prima di 3 nel 2019: la luna sarà a circa 357.300km di distanza. La superluna del 19 febbraio sarà un po’ più vicina e quella a marzo sarà la più lontana.

Ma un’eclissi non arriva mai da sola! Un’eclissi solare avviene sempre circa 2 settimane prima o dopo un’eclissi lunare. Il 6 gennaio, infatti, si è verificata un’eclissi solare parziale visibile in Asia orientale, nell’Oceano Pacifico settentrionale e nell’Alaska sudoccidentale. Solitamente ci sono due eclissi di fila, ma a volte possono essere tre durante la stessa stagione delle eclissi.

Per approfondire: