Maltempo, avviato Piano emergenza freddo a Ladispoli 

L’amministrazione comunale di Ladispoli informa che è stato avviato il piano di emergenza per i senza tetto in coincidenza con l’arrivo del freddo invernale ed il brusco abbassamento delle temperature. “In collaborazione con la Croce Rossa di Santa Severa e la Protezione civile comunale di Ladispoli – spiega l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi – abbiamo avviato il progetto di assistenza per tutte le persone che vivono in strada e che potrebbero rimanere vittime del gelo soprattutto nelle ore notturne. E’ stato istituito un presidio della Croce Rossa a Santa Severa dove vengono allestiti i pacchi con generi alimentarie e vestiti pesanti che un’unità mobile recapita a Ladispoli. Nel contempo, la Protezione Civile di Ladispoli controllerà assiduamente il territorio, portando aiuto ai clochard ed intervenendo in caso di necessità. Al piano partecipa anche la Protezione Civile La Fenice che coordina un presidio presso la scuola Ladispoli 1 dove fornisce coperte e mette a disposizione brandine per trascorrere la notte al riparo dal freddo“. La Croce Rossa invita i cittadini a segnalare eventuali situazioni di disagio create dal gelo alla mail santa severa@cri.it.