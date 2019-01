Emergenza smog a Bangkok: scuole chiuse, droni e piccoli aereo spruzzano acqua ad alta quota

Scuole chiuse per inquinamento fino a domani a Bangkok: l’indice della qualità dell’aria si assesta su un livello dannoso per la salute.

Le autorità locali hanno autorizzato oggi l’impiego di droni e piccoli aerei per spruzzare acqua ad alta quota, nella speranza che le gocce facciano scendere al suolo le particelle sottili.

L’opinione pubblica finora è divisa tra scetticismo e derisione, anche perché l’emergenza si protrae da ormai quasi un mese, soprattutto nei giorni con alta pressione e assenza di vento.

Oggi l’indice delle polveri sottili PM2,5 è 157, un livello considerato nocivo per la salute.

L’emergenza inquinamento ha coinvolto anche le province circostanti, avvolte anch’esse da una coltre di fumo in gran parte causata dalla bruciatura stagionale di campi coltivati.