Epidemia di Ebola in Congo, MSF: finora 640 persone sono state contagiate

In Repubblica Democratica del Congo l’epidemia di Ebola continua a mietere vittime nel Nord Kivu: lo rende noto Medici senza frontiere (MSF), spiegando che finora 640 persone sono state contagiate, di cui 373 sono decedute, in quella che è diventata la seconda peggiore epidemia di Ebola della storia. “Per rispondere a tutto questo le nostre équipe in prima linea hanno aperto un nuovo Centro di trattamento Ebola, un nuovo Centro di transito e hanno ampliato un Centro esistente, mentre parallelamente supportano la popolazione anche nel rispondere alle violenze e altri bisogni medici che emergono nelle comunità“, spiega Msf. “Quasi sei mesi dopo la dichiarazione dell’epidemia di Ebola nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), le équipe in prima linea, tra cui quelle di Medici Senza Frontiere, stanno ancora lottando per controllare la diffusione del virus“