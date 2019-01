Epidemia di Ebola in Congo, OMS: il bilancio sale a 628 casi e 383 decessi

Non rallenta l’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo: secondo l’ultimo report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, fino all’8 gennaio 2019 si sono registrati 628 casi, di cui 383 decessi. Finora, 222 persone hanno recuperato e sono state dimesse. Dal 19 dicembre 2018 all’8 gennaio 2019 sono stati segnalati casi da dieci zone in cui l’epidemia rimane attiva: Katwa (18), Butembo (16), Oicha (13), Beni (13) , Kalungata (6), Mabalako (5), Komanda (3), Musienene (2), Kyondo (1) e Nyankunde (1).

La mortalità è pari al 61% dei contagiati, il 60% dei casi segnalati (385 su 628) erano donne e il 30% (189) erano bambini di età inferiore ai 18 anni.