Epifania: tradizionale Regata delle Befane a Venezia

Oggi in Canal Grande a Venezia si è disputata la tradizionale Regata delle Befane, manifestazione giunta alla sua 41ª edizione e organizzata dalla Reale Società Canottieri Bucintoro: tra le 5 “maranteghe” ha vinto Francesco Guerra, detto Malaga, seguito da Sandro Inchiostro (Saccarosio), Roberto Palmarin (Principe), Francesco Casellati (Duca) e Marco Dolcetti (Sparancea).

La regata, come da tradizione, ha visto la partecipazione di 5 soci over 50, ognuno sulla sua “mascareta coa scoa”, vestiti da befana.

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Venezia e dalla Regione del Veneto, è nato nel 1978 dalla fantasia di due storici soci della Bucintoro, Nino Bianchetto ed Enzo Rinaldo, che si sfidarono in una competizione di velocità in Canal Grande il giorno dell’Epifania.