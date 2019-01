Salute e sicurezza del lavoratore: ESA ESRIN riceve la certificazione ISO 45001

Gli standard definiscono modi di operare ripetibili e condivisi, racchiudono dentro di se un insieme di “best practice” create e riconosciute dalle organizzazioni.

Conformarsi ad uno standard significa portare nella propria azienda quei valori autorevolmente definiti e universalmente validi che guidano un aumento dell’efficienza e creano un ambiente in continuo miglioramento.

Gli standard internazionali costituiscono un approccio e un linguaggio comune alle organizzazioni che li adottano.

L’ESA ESRIN ha dimostrato una grande attenzione a questo aspetto, raggiungendo negli anni passati, proprio con BSI la certificazione ISO 14001 per la gestione ambientale, la OHSAS 18001 per gli standard di gestione della salute e sicurezza, la ISO 50001 energy management e lo standard di ISO 22301 per la continuità aziendale.