ESO, Cile: il percorso di luci gialle dall’osservatorio Paranal alla Residencia [FOTO]

Un cielo notturno cosparso di stelle sovrasta il paesaggio cileno in questa affascinante fotografia. Una linea spezzata di luci gialle si intreccia attraverso le scure colline ondeggianti sottostanti. Esse segnano il percorso tra l’osservatorio Paranal dell’ESO, situato in cima al Cerro Paranal, e la Residencia, la seconda casa per astronomi, tecnici e altro personale che lavora all’osservatorio.

Progettata per offrire un rifugio fresco contro le dure condizioni del deserto di Atacama, la Residencia è incassata in una conca naturale e si integra perfettamente con i suoi aridi dintorni. Oltre a uffici e camere per gli astronomi in visita, questo rifugio nel deserto contiene un giardino verdeggiante e una piscina sotto una cupola di vetro larga 35 metri. Come si addice a qualsiasi edificio vicino a un osservatorio astronomico, la Residencia è progettata per ridurre al minimo l’inquinamento luminoso e per preservare i cieli eccezionalmente bui sopra il Paranal.

Questa immagine è stata scattata dall’astrofotografo e ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek. Collaboratore di lunga data di ESO, Petr ama fotografare fenomeni rari del cielo notturno e cieli notturni belli e naturalmente bui in tutto il mondo, come quelli del Paranal.