Esplosione in Francia: #HelpAngelaDanceAgain, lanciata racconta fondi per aiutare Angela Grignano

Lanciata raccolta di fondi per aiutare Angela Grignano, la giovane di Trapani rimasta gravemente ferita nell’esplosione del panificio a Parigi sabato scorso.

“Grazie a tutti e se volete aiutare in modo concreto donate e condividete la raccolta fondi che abbiamo appena iniziato: #HelpAngelaDanceAgain“, scrive il fratello di Angela, Tore Grignano, su Facebook.

“Un giorno ti faremo leggere tutto e vedrai tutti i messaggi, le preghiere, i pensieri, le poesie e tutto l’affetto che hai generato – scrive uno dei fratelli della ragazza, che è ancora sedata –Scoprirai la disperazione e il dolore che questo incidente ha causato, capirai che tutte le volte che hai incontrato una persona le hai lasciato un qualcosa dentro. Un giorno ci rideremo anche su, perché è la cosa che ci riesce meglio di tutte, buona Ripresa Sorella, ho solo un pensiero: rivederti ballare“.

L’operazione di ieri “è andata molto bene. I medici sono riusciti a salvare sia la gamba sia il piede“. “Adesso dobbiamo avere pazienza e tanta calma per affrontare un lungo recupero. Probabilmente ci vorrà qualche altro intervento di perfezionamento alla mano e alla gamba. Ma pensiamo a fare un passo alla volta“, ha scritto Tore Grignano.