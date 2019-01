Esplosione in grattacielo in Cina: un morto

Esplosione in un grattacielo nel nordest della Cina: almeno una persona avrebbe perso la vita, secondo quanto reso noto dalle autorità locali.

La deflagrazione si è verificata alle 03:20 circa ora locale (08:20 in Italia) al 30° piano del Wanda Plaza Apartment Building di Changchun.

Le cause dell’incidente non sono note e sono oggetto d’inchiesta.