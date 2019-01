Esplosione a Parigi: nuovo intervento per Angela Grignano

La 24enne trapanese rimasta gravemente ferita nell’esplosione avvenuta ieri a Parigi, Angela Grignano, sta per essere trasferita in una struttura sanitaria specializzata in chirurgia vascolare.

Secondo quanto riferito dal fratello Giuseppe, nel pomeriggio i medici dovrebbero tentare un secondo intervento per ripristinare il flusso sanguigno nella gamba sinistra devastata dalla deflagrazione.