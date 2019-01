Esplosione in Russia: fuga di gas a Shakhty, almeno un morto

Un’esplosione si è verificata in un edificio di 9 piani nella città di Shakhty, nella regione di Rostov, in Russia: almeno una persona è morta e altre 8 sono rimaste ferite, secondo quanto reso noto dal Ministero delle Emergenze, citato dai media russi.

Alcune persone sarebbero rimaste intrappolate nell’edificio. Quattro appartamenti all’8° e 9°piano sono stati parzialmente distrutti nell’esplosione, causata da una fuga di gas. Evacuate 140 persone dall’edificio danneggiato: in corso le operazioni di ricerca e soccorso.