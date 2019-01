Etna, terremoto Catania: lavori sulla A18 per rimuovere le fratture nelle rampe di entrata ed uscita dello Svincolo di Acireale

Domani 12 gennaio 2019 dalle ore 5 alle ore 12 saranno eseguiti urgenti lavori nelle rampe di entrata ed uscita dello Svincolo di Acireale per eliminare i danni verificatisi (fratture nel tracciato) a seguito dell’evento sismico dello scorso 26 dicembre 2018.

Gli interventi si concluderanno nella stessa mattinata, tenuto conto che non possono essere attuati in nottata per le basse temperature meteorologiche che non consentono l’aderenza del materiale impiegato.

La manutenzione, in corso di traffico, sarà messa in atto parzializzando di volta in volta i posti in cui si sono determinate le fessure lungo le rampe. In corrispondenza dei cantieri posto il limite di velocità di 40 km/h e divieto di sorpasso.

In loco segnaletica con indicazione lavori e deviazioni.