Etna, terremoto Catania: nuova ordinanza della protezione civile per interventi urgenti

Il capo del Dipartimento della protezione civile ha firmato una nuova ordinanza che disciplina ulteriormente gli interventi urgenti sulle abitazioni private conseguenti all’evento sismico che ha interessato l’area etnea lo scorso 26 dicembre, allargando la platea dei beneficiari dei fondi erogati dallo Stato in supporto alle popolazioni colpite dal terremoto. Il provvedimento, si spiega in una nota, “rivede e completa le modalità di erogazione da parte del commissario delegato, Calogero Foti, di contributi, fino ad un massimo di 25.000 euro, destinati agli interventi per un rapido ripristino della funzionalità del patrimonio edilizio privato“. Il contributo “consente la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle porzioni abitative danneggiate, il ripristino, la sostituzione di parti strutturali, nonché eventuali rafforzamenti locali, in coerenza con le vigenti norme tecniche su le costruzioni. Gli immobili oggetto del beneficio non potranno essere commercializzati per due anni, così come, per due anni, quelli locati prima dell’evento calamitoso, non potranno essere liberati dagli attuali locatari, ciò al fine di evitare comportamenti speculativi“. Il contributo “destinato anche agli immobili condominiali, per i quali è prevista una maggiorazione del fondo del 35% per intervenire sulle parti comuni, sarà erogato con una procedura semplificata e dovranno essere ultimati entro quattro mesi dall’approvazione della domanda presentata al Comune in cui è ubicato l’immobile. Tutti gli interventi disciplinati dall’ordinanza saranno ricompresi nel piano degli interventi urgenti mirati a una rapida ripresa delle normali condizioni di vita dei cittadini”.