Etna, terremoto Catania: salite a 5.453 le richieste di sopralluogo per i danni

La Protezione civile della Regione Siciliana rende noto che sono salite a 5.453 le richieste di sopralluogo per i danni subiti da immobili per il terremoto magnitudo 4.9 del giorno di Santo Stefano nel Catanese.

Sono risultati agibili 908 immobili, parzialmente inagibili 489 e inagibili 505. Controlli sono stati eseguiti anche su 52 scuole, rispetto alle 90 da ispezionare.

Resta invariato il numero degli sfollati che sono 1.096: 794 sono ospiti in alberghi convenzionati con la Regione Siciliana, 300 in modo autonomo e 2 in strutture convenzionate.