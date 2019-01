Etna, terremoto Catania: proseguono i sopralluoghi, 1.334 gli sfollati

Prosegue senza sosta il lavoro dei tecnici attivati presso i 9 Coc dei Comuni del Catanese interessati dal terremoto magnitudo 4.9 del 26 dicembre scorso: finora sono stati eseguiti 4.050 sopralluoghi pari al 62% delle 6.547 istanze presentate dai cittadini. Sono 2022 (il 50%) le abitazioni che risultano agibili, 1.011 (il 25%) quelle parzialmente agibili, mentre la percentuale degli immobili inagibili è intorno al 24% (968), 39, invece, sono le richieste ritenute non pertinenti.

E’ salito a 1.334 il numero degli sfollati, di questi 556 hanno fatto ricorso a sistemazioni autonome e 776 sono quelli ospitati in alberghi convenzionati con la Regione siciliana. Due le persone ospitate in strutture pubbliche.