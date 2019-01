Farmaci, EMA: nel 2018 approvati 84 nuovi medicinali

L’Agenzia Europea dei Medicinali ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio di 84 farmaci nel 2018: di questi, 42 contenevano una nuova sostanza attiva mai approvata in Europa in precedenza e molti rappresentano un miglioramento significativo nella propria area terapeutica.

Sono inclusi anche 21 trattamenti per malattie rare e 3 terapie avanzate, oltre a una serie di indicazioni pediatriche.

Una volta immesso sul mercato europeo, gli Stati membri monitorano continuamente la qualità e il rapporto beneficio/rischio del medicinale nelle condizioni d’uso autorizzate.