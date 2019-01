Fertilità, Grecia: donna incinta grazie alla tecnica dell’embrione “con tre genitori”

La start up spagnola Embryotools ha reso noto che è stata impiegata la tecnica degli embrioni “con tre genitori” per risolvere un problema di infertilità, consentendo una gravidanza: la start up sostiene che si tratta della prima volta che si usa questo metodo – ideato e utilizzato per evitare la trasmissione di una malattia genetica – per curare un problema di fertilità.

La donna sarebbe la prima arruolata in un vero e proprio test clinico approvato e condotto in Grecia: l’obiettivo è stabilire se il “Maternal Spindle Transfer” (l’estrazione del nucleo di un ovulo della paziente che viene trasferito in un ovulo di una donatrice sana) può aumentare le chance di gravidanza in alcuni casi di infertilità.

In passato sono nati bimbi “con tre genitori” in Messico, per evitare la trasmissione di una malattia genetica dei mitocondri, e in Ucraina, anche in questo caso per un problema di infertilità ma utilizzando una tecnica diversa.

La futura mamma greca ha 32 anni ed è stata già operata due volte per endometriosi: la gravidanza è alla 27ª settimana.