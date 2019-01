Dalla Francia l’appello per un “lunedì verde”, senza carne e pesce

Dalla Francia parte l’appello, di oltre 500 personalità, per un “lunedì verde“, cioè senza carne e senza pesce, per proteggere il pianeta, gli animali e anche la salute umana.

I firmatari dell’appello a boicottare la carne e il pesce ricordano che in Francia il 99% dei conigli, il 95% dei maiali, il 90% dei vitelli e l’82% dei polli sono allevati intensivamente.

Senza contare che, precisa nell’appello il direttore generale di WWF Francia Pascal Canfin, la carne consumata in Francia viene nutrita con soia proveniente dalla deforestazione dell’Amazzonia.