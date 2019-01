Freddo e ghiaccio sulle strade: in 5 centri del Vibonese le scuole sono rimaste chiuse. E’ accaduto a Nardodipace, Spadola, Fabrizia, Mongiana (per ghiaccio) e a Dasà, dove il sindaco Raffaele Scaturchio, ha disposto la chiusura dell’istituto in quanto “senza un adeguato riscaldamento gli alunni potrebbero subire un grave pericolo alla propria salute, stante la tenera età“.