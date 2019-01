Freddo polare anche al Centro/Nord, temperature glaciali in Toscana: -12°C nelle colline del Chianti, -6°C sulle coste [DATI]

Mentre l’ondata di maltempo sta colpendo soprattutto il Sud Italia con forti nevicate fin sulle coste, al Nord splende il sole ma fa un freddo polare molto intenso. Le temperature minime di stamattina hanno raggiunto valori clamorosamente bassi in tutto il Centro/Nord e soprattutto in Toscana, dove spiccano i -12,2°C di Chiusdino, un piccolo comune che sorge ad appena 290 metri sul livello del mare tra la Valle della Merse e le Colline Metallifere. Le temperature più basse si sono verificate nell’area delle Colline del Chianti, dove abbiamo -10,4°C a Gaiole in Chianti (360 metri sul livello del mare), -10,1°C a Bucine (261 metri su livello del mare), -9,7°C a Quarrata (38 metri sul livello del mare), -8,3°C a Pontassieve (120 metri sul livello del mare). Freddo polare su tutta la Regione, coste comprese, con -7,4°C a Montevarchi e Montalcino, -6,9°C a Capannori, -5,9°C a Follonica e Arezzo, -5,7°C a Lido di Camaiore, -5,4°C a Empoli, -5,2°C a Grosseto, -4,8°C a Prato, -4,0°C a Lucca, -3,9°C a Firenze e Cortona, -3,6°C a Siena, -2,7°C a Livorno, -2,6°C a Viareggio, -2,5°C a Capalbio, -2,4°C a Pisa, -1,2°C a Portoferraio, -0,7°C a Orbetello.

Molto freddo anche in pianura Padana e nelle altre zone interne del Centro, in Umbria e nel Lazio: -9,3°C a Imola, -7,9°C a Castelfranco Emilia, -7,3°C a Vicenza, -7,2°C a Crevalcore, -7,1°C a Belluno e Asti, -6,3°C ad Acquapendente, -6,1°C a Orvieto, -6,0°C a Rovigo, -5,9°C a Vercelli, -5,7°C a Portogruaro, -5,4°C a Bollate, -5,3°C a Cremona, -5,2°C a Novara, -5,1°C a Mantova e Treviso, -4,8°C a Ferrara e Castiglione del Lago, -4,7°C a Parma, -4,4°C a Pavia, -3,9°C a Venezia, -3,5°C a Tivoli, -3,1°C a Milano e Ronciglione, -2,7°C a Bologna, -2,2°C a Tarquinia, -2,1°C a Viterbo e Ravenna, -1,4°C a Frosinone, -0,5°C a Roma, -0,2°C a Pomezia, -0,1°C a Latina.

All’alba di domani, Sabato 5 Gennaio, le minime potranno risultare ancora più basse