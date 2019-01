Genova, Ponte Morandi: Capodanno sotto il tendone per gli sfollati

Festeggiamenti e brindisi per il Capodanno anche per gli sfollati di Genova, a poca distanza dai monconi del Ponte Morandi: sotto una tenda bianca con le finestre di plastica, alcune persone si sono ritrovate ieri sera al confine con la “zona rossa” per fare festa e aspettare la mezzanotte insieme.

Nella tenda tanti palloncini colorati, festoni, ravioli e teglie con lasagne.

Molti tengono a mente le parole del Presidente della Repubblica Mattarella che nel messaggio di fine anno ha ribadito che la ricostruzione del Ponte è un “impegno inderogabile” assunto dalla Repubblica.