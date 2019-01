Gestione delle emergenze: a Roma arriva un nuovo piano di Protezione Civile

Roma Capitale si doterà di un nuovo Piano di Protezione Civile per gestire le emergenze e pianificare le operazioni di soccorso: la Giunta capitolina ha approvato il testo del nuovo strumento che subentrerà a quello attualmente in vigore risalente a 10 anni fa. “Dopo dieci anni, Roma Capitale avrà un nuovo Piano di Protezione Civile. Un documento importante, organico, flessibile, in continuo aggiornamento. C’era bisogno di adeguare le attivita’ di previsione, prevenzione e tutela dai rischi adattandole anche alle modifiche urbanistiche intervenute in questi anni“, ha spiegato il sindaco di Roma Virginia Raggi.

Il nuovo piano contempla, ad esempio, rischio idraulico, rischio idrogeologico da frana, neve, ghiaccio, incendi e terremoti.