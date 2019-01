Giappone: allarme radiazioni in impianto di riciclo nucleare

Oggi è scattato l’allarme per una perdita di materiale radioattivo nell’impianto di trattamento del combustibile nucleare di Tokaimura, in Giappone: lo ha reso noto la televisione pubblica NHK, citando fonti dell’agenzia nucleare nipponica, secondo la quale 9 addetti sono stati sottoposti a screening per verificare se vi sia stata un’esposizione (l’esito è stato negativo).

Secondo la prefettura di Tochigi non sono state registrate anomalie nel livello di radioattività nelle aree vicine all’impianto.

L’allarme riguarda la struttura di ricerca per il riciclo del combustibile radioattivo, il MOX.

L’impianto di Tokaimura ha registrato in passato 2 incidenti nucleari, nel 1997 e nel 1999.