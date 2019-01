Giappone: asta record al mercato del pesce, tonno venduto a 2,7 milioni

Alla tradizionale prima asta annuale del mercato del pesce di Tokyo, un tonno rosso è stato venduto al prezzo record di 2,7 milioni di euro (333,6 milioni di yen).

Il prezzo dell’esemplare di 278 chili (venduto a 9.700 euro al chilo), catturato al largo della costa settentrionale di Aomori, è il più alto pagato per un tonno nel mercato centrale di Tokyo dal 1999.

Ad aggiudicarsi l’esemplare è stato il magnate del sushi, Kiyoshi Kimura, che gestisce la famosa catena di Sushi Zanmai.

Kiyomura è stato il miglior offerente in 7 delle prime 8 aste dell’anno che si sono tenute dal 2011: suo il record precedente del 2013, quando pagò circa 1,2 milioni di euro per un tonno.