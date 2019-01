Giappone: terremoto magnitudo 5 nell’area di Kumamoto

La Japan meteorological agency ha reso noto che nel pomeriggio di oggi alle 18:10 locali, le 10:10 in Italia, un terremoto di magnitudo 5 è stato avvertito nell’isola di Kyushu, in particolare nella zona di Kumamoto.

Non si segnalano danni a persone o cose ed è escluso il rischio tsunami.

L’area di Kumamoto è stata colpita ad aprile 2016 da un forte sisma di magnitudo 7.3 che ha fatto decine di vittime.