Giornata della Memoria, Di Maio: “Ricordare tutti i giorni, non dimenticare è dovere”

“Oggi è una giornata importante in cui dedicarsi alla Memoria, ma dobbiamo ricordare tutti i giorni. Non dimenticare è un dovere, un monito per tutti noi.

Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi che sono il nostro futuro e la nostra speranza. Pagine di storia come queste devono essere conosciute e tramandate. Leggetele e studiatele nei libri, ascoltate i racconti di chi ancora ricorda“: lo ha scritto in un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio.