Quanto dura un giorno su Saturno? Risolto il mistero

Quanto dura un giorno su Saturno? Risolto uno dei misteri che riguardava il “Signore degli Anelli“, grazie a una ricerca basata su dati raccolti dalla sonda Cassini della NASA.

La sonda Cassini-Huigens è stato un programma realizzato in collaborazione tra NASA, ESA e ASI. Decollata da Cape Canaveral nel 1997 per raggiungere l’orbita di Saturno a luglio del 2004, la missione è terminata il 15 settembre 2017, utilizzando il propellente residuo per una manovra che ha fatto precipitare la sonda nell’atmosfera del pianeta, in modo da proteggere le lune del pianeta da possibili contaminazioni.

Grazie alla sonda si è dunque scoperto che un giorno su Saturno dura 10 ore, 33 minuti e 38 secondi.

La difficoltà nella misurazione era legata alla mancanza di punti di riferimento dai quali far partire il conteggio, essendo in presenza di un gigante gassoso.

“La risposta era negli anelli: i ricercatori hanno usato le onde che si creano negli anelli per guardare all’interno di Saturno e ottenere questo dato cercato da tempo“, ha spiegato la scienziata Linda Spilker.