Giovani, l’indagine: “Il denaro più importante di famiglia e amici”

I giovani si proiettano al futuro concentrandosi principalmente sul denaro, lavoro, carriera e benessere materiale, solo dopo nella scala dei valori si posizionano la famiglia, i bambini, gli amici, la salute e l’istruzione.

E’ quanto emerge da un’indagine sociologica, fatta su un campione di giovani tra i 18 e i 30 anni in Italia, Germania, Polonia e Russia. Per quella italiana il riferimento e’ stato l’istituto Eurispes. Secondo l’indagine al terzo posto ci sono tutti quei valori che qualificano la vita privata (la pace della mente, gli amici, l’amore, il sesso) e in posizione decisamente marginale gli orientamenti relativi ai valori politici (democrazia, patriottismo, politica) e ai valori spirituali (vita onesta, rispetto per la legge, bellezza, religione).

Inoltre lo studio evidenzia che i giovani dei quattro Paesi esaminati hanno espresso un notevole grado di autostima e di fiducia circa le loro capacita’ di raggiungere una posizione adeguata nella scala sociale. L’arco temporale che indicano per il raggiungimento di questo obbiettivo e’ pari a 10-15 anni. Condivisi sono la fiducia e il convincimento che in un tale arco di tempo saranno capaci di diventare piu’ ricchi, piu’ rispettati e di avere piu’ potere.