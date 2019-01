I Light Pila: il 2 febbraio la fiaccolata più partecipata della Valle d’Aosta

Tutti pronti ai “blocchi di iscrizione” per prendere parte alla fiaccolata più partecipata della Valle d’Aosta, la classica della solidarietà, sulle nevi di Pila, sabato 2 febbraio. Come da tradizione, tutti possono partecipare: bambini e adulti, con gli sci, lo snowboard, le racchette da neve, a piedi ed in compagnia del proprio cane. Le iscrizioni sono aperte: on line sul sito di Pila www.pila.it e sul sito di Komen Italia www.komen.it ed anche alla biglietteria della funivia Aosta -Pila e nei diversi locali, bar, ristoranti, baite, hotel ecc… della stazione sciistica. Quest’anno la solidarietà lancia una sfida in più: superare il tetto dei 100.000euro raccolti grazie al grande cuore dei valdostani e dei turisti che hanno sempre partecipato con generosità ed allegria negli anni trascorsi. Un sostegno fondamentale viene dalla comunicazione diffusa da Radio Deejay, media partner della manifestazione.

I Light Pila è innanzitutto una grande emozione da vivere e da rivivere, un’emozione che deriva dalla bellezza dell’insieme: un fiume di luce rosa che si staglia sul bianco della neve all’imbrunire, ed ogni luce nel fiume è una persona che aiuta il prossimo, per questo tutta la comunità di Pila si mobilita da sette anni nell’organizzazione, testimoniando concretamente la propria passione per la solidarietà. Il ricavato di donazioni e iscrizioni viene interamente devoluto all’associazione senza scopo di lucro Komen Italia, impegnata sul territorio nazionale nella lotta ai tumori del seno, assieme alla quale I light Pila è nata e cresciuta. “Il Comune di Gressan sente fortemente questa manifestazione, e sin dalla sua nascita, partecipa ogni anno col proprio contributo a testimonianza del proprio impegno sociale – ha dichiarato Stefano Porliod, assessore al turismo del Comune di Gressan e Presidente del Consorzio turistico di Pila, – ci sentiamo vicini alla causa come amministrazione e anche personalmente e sempre saremo parte di I Light Pila”.

Il successo delle precedenti edizioni, decretato dalle cifre raccolte e dalla grande partecipazione di tedofori e di pubblico, confermano che l’evento solidale è entrato nel cuore dei valdostani che lo considerano una tradizione a cui non mancare e questo grande valore è merito dell’impegno condiviso dal Consorzio Turistico Espace de Pila, da Pila s.p.a., dai maestri di sci di Pila che svolgono tutto il lavoro di coordinamento sulle piste per la discesa e lo fanno a titolo del tutto volontario.