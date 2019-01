Immigrato non vuole essere rimpatriato, si lancia dall’aereo e scappa in pista: caos all’Aeroporto di Malpensa, voli dirottati [LIVE]

Momenti di paura e apprensione questa sera all’Aeroporto di Malpensa dove lo scalo è stato chiuso e tutti i voli dirottati tra le 19:30 e le 20:20, quando è stata riaperta una sola pista (la 35L). A scatenare il pandemonio è stato un immigrato senegalese che è fuggito dall’aereo in cui era appena salito per essere rimpatriato. Il senegalese era salito sull’aereo dalla porta anteriore, ma una volta sul mezzo l’ha percorso fino a quella posteriore da dove s’è lanciato prima del decollo. Adesso è ricercato dalla Polizia. I voli in partenza sono tutti bloccati, quelli in arrivo dirottati alcuni a Linate, altri a Torino.