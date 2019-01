Nasce il manager della sicurezza e della salute dell’Ambiente certificato

Per la prima volta diventa oggetto di certificazione specifica che ne sancisce ruolo e affidabilità, la figura del manager con esperienza specifica sulle complesse tematiche della salute, della sicurezza e dell’ambiente, agendo a livello strategico, di pianificazione, e di pura operatività.

Presso la sede milanese di Cepas, l’Istituto di certificazione delle competenze e della formazione del Gruppo Bureau Veritas, si è svolta la prima sessione di esame per la certificazione delle competenze dell’HSE Manager secondo la nuova norma UNI 11720 e numerose sono le date a calendario che Cepas ha in pianificazione per il 2019. Norma, questa, che per la prima volta, definisce ruoli, compiti e competenze di una figura professionale di altissimo livello e fondamentale per le imprese. Il manager della sicurezza e della salute dell’Ambiente è la figura di un professionista con conoscenze e capacità sia tecniche sia manageriali su tematiche così sensibili.

Rilasciata da Cepas, che è Istituto leader in questi servizi, professionisti ed imprese, questa certificazione è anche la chiave di lettura per una crescita complessiva del pianeta- imprese chiamato a dimostrare concretamente al mercato e alla comunità estesa degli stakeholder che “salute, sicurezza ed ambiente” non è uno slogan, ma un impegno quotidiano e al tempo stesso un asset aziendale.