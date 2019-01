In Liguria il Presepe più grande al Mondo

“Sottolineiamo con forza le parole, in difesa dell’ambiente, anche recenti, pronunciate dal Santo Padre, Papa Francesco, e concordiamo anche con quanto detto dal vice – premier, Luigi Di Maio, che ha rivolto un forte appello a ritornare in Veneto, Friuli, Trentino e nelle zone dell’Italia Centrale, perché territori di straordinaria bellezza”. Lo ha affermato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Aigae che racconteranno l’Italia anche nel giorno dell’Epifania.

In Liguria – la Befana arriverà al Presepe di Manarola- Le Cinque Terre D’Inverno

Ben 17.000 lampadine, 300 statuette a grandezza naturale, realizzate con materiale riciclato. Si tratta del Presepe più grande al mondo che domani tutti potranno ammirare, in Liguria, grazie ad una straordinaria escursione nel giorno della Befana. E’ il Presepe di Manarola, in Liguria. Si partirà domani mattina da Riomaggiore, perla delle Cinque Terre arroccata sul suo promontorio. Un panoramico sentiero, tra terrazzamenti coltivati a vite, ulivo e fichi, condurrà a Manarola dove ogni anno, per le festività natalizie, viene acceso il Presepe più grande del mondo.

Saremo sospesi tra mare e macchia mediterranea ammirando le prime atmosfere d’Appennino. Si tratta dei sentieri meno frequentati e per questo molto preziosi del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Scenderemo a capofitto verso Manarola e le sue luci.

Qui, ogni anno, durante le festività natalizie si accende il Presepe più grande del mondo, che occupa l’intera collina di fronte al paese, costituito da oltre 17.000 lampadine e più di 300 figurini a grandezza naturale, realizzati utilizzando materiali inutilizzati o riciclati.

Una suggestiva conclusione per una camminata invernale tra mare e cielo.

E domani, nel giorno della Befana, saranno più di 50 gli eventi in tutta Italia. In ogni regione, in ogni borgo, la Befana arriverà in modo diverso. Ed arriverà anche nei boschi. La mattina del 6 Gennaio, escursione tra Marche ed Umbria, nelle province di Perugia, Macerata. Partenza alle ore 9 e 30 da Fiuminata per attraversare gli Altopiani dove scomparve un lago. Lo scenario che ci si aprirà davanti non ha nulla a che invidiare alla verde Irlanda, lo sguardo spazierà dalla vicina valle del Potenza fino a quella del Chienti con, sullo sfondo, un altro famoso altopiano, quello di Colfiorito!

Emilia – Romagna – la Befana arriverà nel Parco Regionale Corno alle Scale.

La Befana arriverà all’interno del rinomato Parco Regionale Corno alle Scale. Saremo immersi in ambienti e scenari altamente suggestivi la cui vista, anche in inverno, regala piccoli, intensi bagliori di felicità emozionata.

In Lombardia si potrà essere Guida Ambientale Escursionistica per un giorno. Accadrà nei boschi del comasco. Si partirà da Lurago Marinone per un’esperienza emozionante. Dopo un tratto di percorso insieme alle Guide, lungo il quale le stesse Guide spiegheremo le peculiarità dei luoghi attraversati, i ruoli si invertiranno. Come sarà possibile? Ci si entrerà in boschi pianeggianti

In Umbria – CIASPOLATA SUL PIAN GRANDE – Vedremo da vicino i terreni dove viene coltivata la lenticchia IGP di Castelluccio.

Osserveremo da vicino uno dei territori più belli del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Durante il percorso, osserveremo i terreni, dove, in autunno, viene coltivata la lenticchia IGP di Castelluccio di Norcia inoltre lo spettacolare panorama sul Monte Vettore farà da cornice all’ itinerario.

In Sicilia – Epifania alla scoperta dei Nebrodi ma anche dei Monoliti di Montalbano.

Nel giorno dell’Epifania con le Guide Ambientali Escursionistiche, in Sicilia, si andrà alla scoperta di un nuovo e bellissimo percorso sui Nebrodi nel territorio di Santa Domenica Vittoria ,nonché alla scoperta del Centro Storico di Montalbano Elicona ed il suo Presepe Vivente.

Nuovo sentiero ai Nebrodi che partirà domani dalla Contrada Favoscuro e percorrerà gran parte del Torrente Favoscuro ,ricco di insediamenti agropastorali ,sino ad arrivare a Piano della Serra. Da qui, domani 6 Gennaio, inizierà il nuovo sentiero ad anello che fa parte della rete sentieristica finanziato con programma di sviluppo rurale 2007/2013 della regione Siciliana. Azione B “interventi per incentivare la pubblica fruibilità delle aree”. Il sentiero attraversa un bosco di Castagno e Faggio. Raggiungeremo un bellissimo punto panoramico dove la vista spazierà dall’Etna alle vette dei Nebrodi , il sentiero ci condurrà nel Bosco di Lanzariti polmone verde del Parco ricco di esemplari di pino e pioppo dove si sosterà sosta per il pranzo a sacco nel bellissimo rifugio “Villano “. Dopo pranzo l’escursione proseguirà al Passo dell’Olmo dove ammireremo il mulino antico del 1872. Nel pomeriggio visita del Centro Storico di Montalbano Elicona eletto Borgo dei Borghi nel 2015. Dalle ore 17.30 – La magia del Presepe Vivente a Montalbano Elicona (Me) il vero cuore pulsante della Natività in Sicilia, tanto da meritare, negli anni, l’ambito premio regionale quale Miglior Presepe vivente in Sicilia.

Domani – visita alle Monoliti di Montalbano-

Sempre domani, nel giorno dell’Epifania, in Sicilia, altra meravigliosa escursione. Si partirà da Siracusa in mattinata per raggiungere entro le ore 11 le Monoliti ad Argimusco di Montalbano. Poi camminata di ben 12 Km.

Tra Toscana ed Emilia – Romagna – tra le province di Rimini ed Arezzo. Chi si presenterà all’escursione con un gadget “da Befana” da indossare, riceverà un omaggio.

BEFANA SUI CRINALI TOSCANI!

Il giro ad anello, sarà estremamente panoramico e ci permetterà di avere delle viste davvero meravigliose: da un lato la Valmarecchia in tutto il suo splendore e dall’altro la valle del Senatello con il monte Fumaiolo che si mostra con tutta la sua maestosità. Frassineto ed il Castello di Montevecchio arricchiranno ancor di più questa giornata con già tante meraviglie!

Chi si presenterà all’escursione con un gadget “da Befana” da indossare, riceverà un omaggio.