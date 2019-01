Incendi, a fuoco cantina-dormitorio: evacuata casa a Milano

Un incendio è scoppiato in mattinata in una cantina, che veniva usata come dormitorio, di un palazzo di via Celentano, all’angolo con via Padova a Milano.

I vigili del fuoco sono subito arrivati sul posto con otto mezzi e hanno fatto evacuare gli abitanti di due scale dello stabile, in totale 20 persone fra cui un disabile che ora si trovano su un autobus Atm, perché stiano al caldo finché non saranno finite le operazioni di spegnimento e non ci sarà più fumo. Per permettere ai vigili di operare la strada e’ stata chiusa al traffico. Nessuno degli abitanti e’ rimasto ferito. Ad aver preso fuoco è stato un materasso che si trovava nella cantina.