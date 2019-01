Incendio a casa: tre feriti di cui uno grave, a salvarli è stato un automobilista

Incendio in un appartamento a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove nella notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Campo Marzio. Ad accorgersi del rogo è stata la moglie 79enne, che è subito scesa in strada dando l’allarme ad un’auto di passaggio con una giovane coppia a bordo. Il ragazzo è andato su per le scale, trovando un’altra anziana 76enne e l’uomo 84 enne, che è stato portato in strada. I pompieri, sul posto con due automezzi, hanno subito prestato il primo soccorso all’uomo, dandogli ossigeno, hanno spento l’incendio e salvato un cane che si trovava al secondo piano dell’abitazione. I medici del 118 hanno poi portato i feriti in ospedale con un codice di media gravità per le donne e grave per l’uomo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.