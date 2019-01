Incendio in clinica in Ecuador: 16 morti a Guayaquil

Un incendio ha interessato una clinica specializzata nel trattamento delle dipendenze da droga e alcol a Guayaquil, in Ecuador: 16 persone sono morte, secondo quanto reso noto dalla protezione civile.

I pompieri hanno scoperto “16 persone morte per asfissia all’interno dell’edificio“.

Diversi feriti hanno riportato danni alle vie respiratorie.

Sconosciute al momento le cause del rogo.