Incendio furgone in A14: fiamme spente dai vigili del fuoco

Un furgone alimentato a gas che trasportava generi alimentari si è incendiato mentre transitava in direzione nord sull’A14 al km 214+700 tra le uscite di Ancona sud e Ancona nord. Il conducente ha visto il fumo uscire dal vano motore e ha fermato il mezzo a lato della carreggiata.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme: nel frattempo, per consentire ai pompieri di terminare le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dei resti del furgone, la carreggiata nord è stata chiusa nel tratto per circa venti minuti. Nessuno è rimasto ferito nell’incendio.