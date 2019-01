Incendio Varese, Aeronautica: aeroporto di Cameri impegnato a supporto delle operazioni di spegnimento

L’Aeroporto di Cameri dell’Aeronautica Militare è impegnato nel supporto alle operazioni di spegnimento del vasto incendio che si è sviluppato nelle scorse ore nella provincia di Varese. La base aerea sta fornendo assistenza al Canadair impegnato nelle aree interessate dai roghi insieme agli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile.

Sono stati messi a disposizione, nella circostanza, tutti i servizi aeroportuali essenziali, dalla torre di controllo, al personale addetto ai movimenti in pista. In particolare, personale specializzato della Forza Armata è direttamente coinvolto nelle operazioni di rifornimento carburante.

Il supporto nelle emergenze con personale e mezzi specializzati è una delle capacità duali che l’Aeronautica Militare ed in generale il Ministero della Difesa mette a disposizione della collettività, operando in questo caso in stretto contatto e a supporto delle diverse agenzie e corpi dello Stato impegnati nei soccorsi a terra e in volo.