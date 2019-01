Incendio Varese, Coldiretti: almeno 15 anni per ricostruire il bosco distrutto dal fuoco

Almeno 15 anni per ricostruire il bosco andato a fuoco con danni all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo: lo stima Coldiretti in riferimento all’incendio divampato sul Monte Martica, in provincia di Varese. “Il fuoco – sottolinea la Coldiretti in una nota – ha pesanti effetti dal punto di vista ambientale dovuti alla perdita di biodiversità con animali morti e piante distrutte e alla distruzione di ampie aree di bosco che sono i polmoni verdi e concorrono ad assorbire l’anidride carbonica responsabile dei cambiamenti climatici“. “Nelle foreste andate a fuoco – precisa la Coldiretti – saranno impedite per anni anche tutte le attività umane tradizionali del bosco come la raccolta della legna, ma anche quelle di natura hobbistica come i funghi. Un costo che l’Italia è troppo spesso costretta ad affrontare perché manca l’opera di prevenzione nei boschi a causa dell’incuria e dell’abbandono forzato“. “Per difendere il bosco italiano – conclude la Coldiretti – occorre creare le condizioni economiche e sociali affinché si contrasti l’allontanamento dalle campagne e si valorizzino quelle funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli, anche nei confronti dei piromani“.