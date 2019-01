Incendio nel Varesotto: vigili del fuoco ancora a lavoro, in fumo 400 ettari

In corso le operazioni di monitoraggio sul Monte Martica, nel Varesotto, devastato da giovedì scorso da un incendio che ha distrutto circa 400 ettari di boschi.

Al momento non risultano attivi fronti di fuoco: sabato mattina le fiamme sembravano domate ma, a causa del forte vento, alcuni focolai nascosti avevano rialimentato il rogo.

I volontari del Corpo antincendi boschivi (Aib) stanno realizzando due linee tagliafuoco in caso di una eventuale ripresa dell’incendio.