Incendi, emergenza nel Varesotto: “La situazione resta critica”

“La situazione rimane critica a causa di condizioni meteo che sinora hanno impedito di portare completamente al termine le bonifiche”: è quanto spiega in una nota l’assessore lombardo Pietro Foroni, riferendosi al vento che ancora sta interessando le aree colpite dai roghi e sottolineando che “sono ancora al lavoro le squadre antincendio e i mezzi di soccorso“.

Nello specifico stanno attualmente operando su tre incendi 11 elicotteri, 5 dei quali regionali, a Campo dei Fiori (Varese), Gera Lario e Valbrona (Como). Nelle tre località la superficie di bosco andata a fuoco dall’inizio degli incendi a oggi è stata stimata rispettivamente in 222, 600 e 15 ettari.

Squadre anticendio e vigili del fuoco sono impegnati a Sueglio, in provincia di Lecco, dove in località Loco Penano sono andati alle fiamme dieci ettari di bosco.

“Il mio ringraziamento – conclude l’assessore – va al prezioso lavoro dei volontari e del personale che opera da ore in condizioni avverse e mettendo a rischio la propria incolumità”.

La sala operativa della protezione civile della Lombardia ha confermato il livello di moderata criticità (codice arancione) per rischio incendio boschivo in Val Chiavenna, Alpi Centrali, Alta Valtellina (per la provincia di Sondrio), Verbano (per la provincia di Varese), Lario (Como, Lecco) e Area Pedemontana Occidentale (Varese, Como, Lecco). Stesso livello d’allerta anche nelle aree del Brembo, Alto Serio-Scalve, Basso Serio-Sebino (Bergamo), Mella-Chiese, Garda, Valcamonica (Brescia) e Oltrepo’ Pavese.