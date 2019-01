Incidente di caccia nel Foggiano: 57enne ucciso per errore da compagno di battuta

Grave incidente durante battuta di caccia al cinghiale ad Apricena (Foggia): un cacciatore ha sparato per errore ad un compagno e lo ha ucciso.

La vittima è un 57ene di San Giovanni Rotondo.

I due – secondo quanto ricostruito dai carabinieri – stavano effettuando una battuta in località Ponte La Rocca, quando uno dei cacciatori ha sparato un colpo di fucile verso l’animale che si trovava in mezzo a due uomini. Il proiettile ha colpito il 57enne, uccidendolo. L’uomo che ha sparato, 58enne, è stato denunciato per omicidio colposo.