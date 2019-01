Incidente e incendio in autostrada in Florida: 6 morti e 8 feriti

Un grave incidente stradale si è verificato in autostrada nel nord della Florida: 6 persone sono morte e altre 8 sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

L’incidente è avvenuto sulla I-75 all’altezza di Gainesville: si sono riversati sull’asfalto circa 200 litri di benzina, causando un incendio in cui sono rimasti coinvolti 4 veicoli.