Incidenti in Montagna: bloccati su cascata ghiaccio, salvati con elicottero

Intervento notturno per il Soccorso alpino valdostano: sono stati recuperati scalatori bloccati su una cascata di ghiaccio a Cogne (Aosta).

Per il salvataggio di 2 inglesi in difficoltà sulla cascata “Cold couloir“, a 2.600 metri di quota, è decollato un elicottero svizzero dell’Air Zermatt, abilitato al volo notturno con a bordo una guida del Sav: i ghiacciatori sono stati portati a Cogne alle 01:30 circa dove sono stati visitati dal medico del 118. Salvo una lieve ipotermia, le condizioni fisiche di entrambi erano buone.